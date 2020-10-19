تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 117 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 43 حالة بإقليم بني ملال، و47 حالة بإقليم خريبكة، و6 حالات بإقليم خنيفرة، و8 حالات بإقليم الفقيه بنصالح، و13 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 9041 حالة بالجهة، حسب أرقام المديرية الجهوية لوزارة الصحة.

كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الاثنين، 135 حالة شفاء إضافية؛ منها 17 حالة بإقليم بني ملال، و34 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و31 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 53 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 7476 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين؛ واحدة بإقليم أزيلال والأخرى بإقليم بني ملال، ليصل العدد الإجمالي إلى 177 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1388 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 109675 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، الاثنين، 2117 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 175947 حالة في المغرب.