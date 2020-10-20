"كورونا" يغلق المقر الرئيسي لجماعة الحسيمة

هسبريس من الحسيمة

أعلنت جماعة الحسيمة، الإثنين، عن إغلاق مقرها الرئيسي لمدة سبعة أيام، عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف بعض موظفيها، تفاديا لتفشي الفيروس وسط البقية وحماية للأمن الصحي للمواطنين الوافدين على مرافقها.

وأوضح بلاغ للجماعة، توصلت به هسبريس، أن هذا الإجراء اتخذ بناء على قرار عاملي، "ويدخل في إطار الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والإجراءات الصحية المعمول بها"، حفاظا على سلامة المرتفقين والموظفين.

وأضاف المصدر ذاته أنه "سيتم الإبقاء على مداومة بمكتب حفظ الصحة، والحالة المدنية، إلى جانب استمرار العمل بالمقاطعات الثانية، الثالثة والرابعة"، مشددا على ضرورة التزام جميع المستشارين الجماعيين والموظفين العاملين بالمقر الرئيسي للجماعة بالحجر الصحي طيلة فترة الإغلاق.