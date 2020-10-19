جهة الشرق تعرف وفاة 12 حالة بفيروس كورونا

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشّرق وفاة 12 مصابًا بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 10 حالات بعمالة وجدة-أنجاد وحالتان بإقليم بركان، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء "كوفيد-19" بالجهة إلى 158 حالة.

وحسب المصدر نفسه، فقد سجلت الجهة 474 إصابة جديدة بالفيروس في كلّ من عمالة وجدة بـ316 حالة، وإقليميْ جرادة وتاوريرت بـ41 حالة لكل واحد منهما، وإقليم جرسيف بـ39 حالة، فيما سجّل إقليم بركان 27 حالة، وإقليم الدريوش 10 حالات، وبلغت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بالجهة 7438 حالة.

وفيما يتعلّق بحالات الشّفاء، فقد ارتفع عدد المتعافين من "كوفيد-19" إلى 4468 حالة بعد التأكد من شفاء ما مجموعه 211 حالة، منها 111 حالة بوجدة، و47 بفكيك، و32 ببركان، و17 بالدريوش، و4 حالات بالناظور.

وحلّت جهة الشّرق مرّة أخرى في المرتبة الثّانية وطنيا من حيث عدد الإصابات اليومي بالفيروس التّاجي، مسبوقةً بجهة الدّار البيضاء-سطات التي سجّلت خلال المدة ذاتها 651 حالة إصابة جديدة بالفيروس و17 حالة وفاة.