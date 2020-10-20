مليلية ترصد 121 إصابة جديدة بكورونا في يوم

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجلت مديرية الصحّة في حكومة مليلية المحتلّة 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في ظرف 24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّل في الثغر المحتلّ منذ بداية انتشار الوباء.

وارتفع مجموع الإصابات إلى 1885 حالة، فيما بلغت حصيلة المتعافين 885 حالة، بعد التأكد من شفاء 21 مريضا من "كوفيد-19" خلال المدّة ذاتها.

ويتلقّى العلاجَ حاليا، حسب المصدر ذاته، ما مجموعه 990 مصابًا؛ من بينهم 42 أدخلوا إلى مستشفى "كومركال" الإقليمي، وخمس حالات نشطة تقبع في وحدة العناية المركّزة.

يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بثغر مليلية المحتلّ بلغ 10 حالات منذ بداية انتشار الوباء منتصف شهر مارس المنصرم.