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مدينة شفشاون تسجل أرقاما ثقيلة لفيروس كورونا

مدينة شفشاون تسجل أرقاما ثقيلة لفيروس كورونا
هسبريس من شفشاون (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:10

سجلت مدينة شفشاون، أمس الاثنين 19 أكتوبر، 14 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا"، في وقت مازالت فيه 95 حالة أخرى قيد العلاج.

وشكلت هذه الأرقام المرتفعة خلال الأيام القليلة وفي ظروف قياسية قلقاً داخل الأوساط الشفشاونية. وعلمت هسبريس أن السلطات بالمدينة عقدت اجتماعاً جمع المصالح الأمنية والطبيّة وممثلي أصحاب المقاهي والمطاعم والتجار، زوال أمس الاثنين، خصص لتعزيز التدابير الاحترازية وكذا تطبيق الإجراءات الصارمة التي ينبغي اتخاذها.

وقد تقرر في هذا الصدد إغلاق السوقين الأسبوعيين "المصلى" و"الأمل" وتعويضهما بأسواق القرب من أجل التبضّع، ويهمّ الأمر الأماكن التالية: ملعب الصبّانين، ساحة المحطّة، ساحة عين حوزي، ساحة اكرنسيف وساحة ظهار بن عياد، التي سيتمّ فتحها في وجه العموم وبشكل يومي من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً.

كما تمّ التقيّد بإغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية على الساعة التاسعة ليلا لمدة 15 يوما قابلة للتمديد حسب الحالة الوبائية.

وتهيب السلطات بالمواطنين الالتزام بقواعد النّظافة والسلامة الصحيّة والتباعد وتفادي التجمّعات، والانخراط التّام في التدابير الاحترازية المعمول بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - BOULEVARD de HAMID الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:27
ليس من المنطق ان تكون الإصابات مرتفعة في المدن المتوسطة والصغيرة حيث لا توجد معامل كثيرة ووسائل النقل مكتضة .
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2 - الله يصاوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:39
جات الحزينة تفرح ،ملقاش لها مطرح.على حد قول خوتنا المصريين.منذ شهر مارس ونحن في الحجر الصحي.لا سفر ولا خروج و لا اكل في المطاعم.واليوم مين قررنا نسافرو في العطلة ،دارو الحجر الصحي للمضيق وارتفعت الحالات في شفشاون.اللهم الطف بنا راحنا مرضنا في نفسيتنا بكثرة المصائب لي تنسمعو يوميا.
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