مدينة شفشاون تسجل أرقاما ثقيلة لفيروس كورونا

هسبريس من شفشاون (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

سجلت مدينة شفشاون، أمس الاثنين 19 أكتوبر، 14 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا"، في وقت مازالت فيه 95 حالة أخرى قيد العلاج.

وشكلت هذه الأرقام المرتفعة خلال الأيام القليلة وفي ظروف قياسية قلقاً داخل الأوساط الشفشاونية. وعلمت هسبريس أن السلطات بالمدينة عقدت اجتماعاً جمع المصالح الأمنية والطبيّة وممثلي أصحاب المقاهي والمطاعم والتجار، زوال أمس الاثنين، خصص لتعزيز التدابير الاحترازية وكذا تطبيق الإجراءات الصارمة التي ينبغي اتخاذها.

وقد تقرر في هذا الصدد إغلاق السوقين الأسبوعيين "المصلى" و"الأمل" وتعويضهما بأسواق القرب من أجل التبضّع، ويهمّ الأمر الأماكن التالية: ملعب الصبّانين، ساحة المحطّة، ساحة عين حوزي، ساحة اكرنسيف وساحة ظهار بن عياد، التي سيتمّ فتحها في وجه العموم وبشكل يومي من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً.

كما تمّ التقيّد بإغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية على الساعة التاسعة ليلا لمدة 15 يوما قابلة للتمديد حسب الحالة الوبائية.

وتهيب السلطات بالمواطنين الالتزام بقواعد النّظافة والسلامة الصحيّة والتباعد وتفادي التجمّعات، والانخراط التّام في التدابير الاحترازية المعمول بها.