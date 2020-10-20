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كُتّاب وآراء
رياح محملة بغبار تفزع المغاربة.. وأمطار في الأفق
أثار تغير الجو في عدد من المناطق مخاوف العديد من المغاربة، خاصة مع تحول لون السماء وازدياد حدة الرياح المصحوبة بغبار.
في المقابل، أوردت مديرية الأرصاد الجوية أن الأمر طبيعي وأنه لا داعي للقلق، فالأمر يتعلق بهبوب رياح ستخمد مع هطول الأمطار ابتداء من ليلة اليوم.
وفي هذا الإطار، قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إن الرياح التي تشهدها بعض المناطق هي رياح جنوبية غربية تسبق هطول أمطار ابتداء من الليلة إلى حدود الخميس المقبل بمناطق مختلفة من البلاد كالحوز وبرشيد والجديدة والصويرة.
وأوضح أن هذه الرياح تكون محملة بالغبار، وشدتها تتراوح ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة، ومن المحتمل أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع زخات رعدية بين الفينة والأخرى وأمطار متفرقة.
وستهب الرياح على مناطق الحوز، وبرشيد، والدار البيضاء، وشيشاوة والجديدة، والصويرة، ومديونة، والنواصر، ورحامنة، وآسفي، وسيدي بنور، واليوسفية. كما ستهم أيضا عمالات وأقاليم شفشاون، والقنيطرة، والعرائش، ووجدة أنجاد، وطنجة أصيلة، وتطوان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
وبدون تهويل
و من هنا الجفاف و الغبار و الاتربة و الزوابع الرملية العنيفة
لم تقلقنا حتى الفاتورات المتراكمة و لا الديون المتنوعة الثقيلة المترامية و لا المستقبل المبهم الغامض المتشعب المعقد,,,
لم يعد يخيفنا شيئ...ألفنا و هرمنا
لما يحدث ذلك ، يكون مؤشراً على الدخول من مرحلة إلى أخرى ، و من
فصل إلى آخر . في الغالب ستكون نهاية الجفاف ، و تكون بداية لسنوات
ممطرة ، و الله أعلم .