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الرئيسية | جهات | رياح محملة بغبار تفزع المغاربة.. وأمطار في الأفق

رياح محملة بغبار تفزع المغاربة.. وأمطار في الأفق

رياح محملة بغبار تفزع المغاربة.. وأمطار في الأفق
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:25

أثار تغير الجو في عدد من المناطق مخاوف العديد من المغاربة، خاصة مع تحول لون السماء وازدياد حدة الرياح المصحوبة بغبار.

في المقابل، أوردت مديرية الأرصاد الجوية أن الأمر طبيعي وأنه لا داعي للقلق، فالأمر يتعلق بهبوب رياح ستخمد مع هطول الأمطار ابتداء من ليلة اليوم.

وفي هذا الإطار، قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إن الرياح التي تشهدها بعض المناطق هي رياح جنوبية غربية تسبق هطول أمطار ابتداء من الليلة إلى حدود الخميس المقبل بمناطق مختلفة من البلاد كالحوز وبرشيد والجديدة والصويرة.

وأوضح أن هذه الرياح تكون محملة بالغبار، وشدتها تتراوح ما بين 75 و85 كيلومترا في الساعة، ومن المحتمل أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع زخات رعدية بين الفينة والأخرى وأمطار متفرقة.

وستهب الرياح على مناطق الحوز، وبرشيد، والدار البيضاء، وشيشاوة والجديدة، والصويرة، ومديونة، والنواصر، ورحامنة، وآسفي، وسيدي بنور، واليوسفية. كما ستهم أيضا عمالات وأقاليم شفشاون، والقنيطرة، والعرائش، ووجدة أنجاد، وطنجة أصيلة، وتطوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - wafae الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:28
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ
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223
2 - جواد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:32
اللهم اسق عبادك و بهيمتك و انشر رحمتك و احي بلدك الميت
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146
3 - مواطن الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:34
هذا ناتج عن منخفض فوق المحيط تتجه قوته نحو اسبانيا والبرتغال، المغرب سيرشه بحول الله ابتداء من ليلة الغد الى يوم الجمعة، والله اعلم.
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43
4 - بوشعيب مساعد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:35
"Dès demain le vent va souffler très fort sur les Pyrénées. Paroxysme dans la nuit de mardi à mercredi, en lien avec la #tempêteBarbara (120 à 130 km/h, 160-180 km/h sur les crêtes). Fortes rafales (90-110 km/h) également dans le Midi Toulousain (vent d'autan) et le Massif Central"
وبدون تهويل
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-7
5 - ولد فاس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:37
اللهم غيثا نافعا.و ارحمنا و لا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا و اصلح حالنا و احوالنا.اللهم امين
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68
6 - ma3loumat الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:38
يا ربي السلامة نتمنى هاد الرياح تاخد معاها هاد كورونا لي راها كٌالب لينا راسنا
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25
7 - dibman الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:39
الحمد لله على كل حال و مرحبا بأمطار الخير
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34
8 - مروان رفيق الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:42
اللهم ارحمنا يارب العالمين..اشتاقت اﻷرض ومن عليها إلى سقيا السماء..اللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين.
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42
9 - بوبشته محمد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:45
لعله خير ان شاء الله ربما فيه الشفاء من هدا الوباء اللهم ارحمنا يارب
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24
10 - خالد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:48
إلا كان هاد الريح خلعنا، علم الله كيفاش كان عذاب قوم عاد رياح صرصر عاتية مدة 8 ايّام دون انقطاع
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40
11 - حوسا ابشير الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:50
السبب تدهور البيئة و عوامل التعرية و اختفاء الغطاء النباتي (اشجار و سواقي ) من اجل البناء و الاسمنت - هناك تدمير للغطاء النباتي بالمغرب لصالح العقار و التعمير العشوائي البشع اللانهائي
و من هنا الجفاف و الغبار و الاتربة و الزوابع الرملية العنيفة
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38
12 - ناقد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:52
و أوردت مديرية الأرصاد الجوية أن الأمر طبيعي وأنه لا داعي للقلق...
لم تقلقنا حتى الفاتورات المتراكمة و لا الديون المتنوعة الثقيلة المترامية و لا المستقبل المبهم الغامض المتشعب المعقد,,,
لم يعد يخيفنا شيئ...ألفنا و هرمنا
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6
13 - و الله أعلم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:57
* حسب الملاحظة ، لما تهب الرياح بقوة مثيرة للغبار و أحيانا تكون عنيفة ،
لما يحدث ذلك ، يكون مؤشراً على الدخول من مرحلة إلى أخرى ، و من
فصل إلى آخر . في الغالب ستكون نهاية الجفاف ، و تكون بداية لسنوات
ممطرة ، و الله أعلم .
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22
14 - عبده الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:02
يارب هده الرياح تدي معها هديك الحكومة والبرلمانيين يارب تقبل دعواتي
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16
15 - Doudou الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:04
. Oh comme ces choses,ils me fait peur,
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-18
16 - ااسهيلي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:04
اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

 
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17
17 - someone الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:04
هذا الغبار و إن كان فيه تأثير سلبي على المناطق الحضيرية، فإيجابياته كثيرة على الغطاء النباتي حيث يحمل المواد المغذية للغابات. رب ضارة نافعة..
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10
18 - عبدو الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:05
لعلها امطار خير وبركة وترفع عنا هذا البلاء إن شاءالله أما أنها ستخيف المغاربة فلا أظن ذلك وما عندنا ما سنتركه وراءنا فلا قصور لدينا ولا فيلات ولا عيش سعيد أما الطبقة المعروفة بالترف والبذخ هي من سيدخلها الهلع.اللهم الطف بنا
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10
19 - مصطفى الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:10
لي جات من عند الله سبحانه مرحبا بها.....؟؟.......اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت . اللهم لا تجعلنا من القانطين أمين يارب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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16
20 - كولومبو الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:27
أخاف ان تتكرر سيناريوهات السنوات العجاف والتي ضربت المغرب سنوات 1981الي1986ولربما البلاد ستشهد نفس السيناريو المتكرر ل 40سنة يصيب الجفاف المغرب بشكل حاد ولعل الرياح القوية و المحملة بالغبار التي اجتاحت المملكة هذا اليوم ستكون نذير شؤم على الموسم الفلاحي الحالي كلامي لن يعجب الكثيرين و انا لست منجما او عرافا ولكن لنستحضر زمن يوسف الصديق و أرض مصر و لنعتبر من القصص القرآنية اما وزارة الفلاحة فتحتاج اليوم إلى من يحمل مشعلها عاليا لنصل الي الاكتفاء الذاتي من الحبوب و القطاني فاراضي البلاد اليوم تضيع في المشاريع العمرانية و الاراثة و التصحر بعيدين كل البعد عن المخطط الاخضر الذي تغني به وزير الفلاحة السيد عزيز اخنوش.
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-9
21 - مرزوك عبدالله الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:35
اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادر وان لاتعاقبنا بذنوبنا يارحمان يارحيم وامطر علينا شآبيب رحمتك
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4
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