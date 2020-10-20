جهة بني ملال.. 4 وفيات و140 إصابة بكورونا

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 39 حالة بإقليم بني ملال، و 49حالة بإقليم خريبكة، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و13 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و29 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 9181 حالة بالجهة، حسب أرقام المديرية الجهوية لوزارة الصحة.

كما سجلت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، 186 حالة شفاء إضافية؛ منها 35 حالة بإقليم بني ملال، و43 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و5 حالات بإقليم خنيفرة، و37 حالة بإقليم أزيلال، ثم 66 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 7662 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة 4 حالات جديدة؛ 3 حالات بإقليم بني ملال وواحدة بإقليم أزيلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 181 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1338 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 109933 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الثلاثاء، 3254 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 179003 حالات في المغرب.