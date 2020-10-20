5 وفيات و384 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشّرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

رفعت 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة الشّرق، مسجّلة في ظرف 24 ساعة الأخيرة، الحصيلة التّراكمية بالجهة إلى 7822 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وحسب ما أفادت به المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بالجهة ذاتها فقد سجّلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 193 حالة، متبوعةً بإقليم النّاظور الذي سجّل 81 حالة، وإقليم جرسيف الذي سجّل 52 حالة؛ فيما سجّل إقليم بركان 25 حالة، وإقليم تاوريرت 16 حالة، وإقليم جرادة 10 حالات، وإقليم الدريوش 7 حالات.

ووفق المصدر ذاته فقد تم التأكد من شفاء 69 حالة من فيروس "كوفيد-19" بالجهة، من بينها 39 حالة في جرادة، و22 حالة في بركان، و8 حالات بوجدة؛ لترتفع حصيلة المتعافين إلى 4537 حالة.

وتوفي بسبب الفيروس التّاجي، خلال المدة ذاتها، خمسة أشخاص، اثنان منهم في كلّ من الناظور ووجدة، وحالة واحدة في تاوريرت، ليصبح مجموع ضحايا الوباء في جهة الشّرق 163 حالة.