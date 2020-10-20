24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:17
|16:22
|18:52
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مليلية ترصد 121 إصابة جديدة بكورونا في يوم
- هذه تفاصيل إصابة ثمانية خطباء بـ"الفيروس" في سيدي سليمان
- إعادة فتح سوق تادلة
- الأمن يحبط عملية تهريب دولي للمخدرات بكلميم
- تدابير قضائية تلاحق قبرص ومالطا حول التجنيس
البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة (5.00)
- "ضريبة التضامن".. بنشعبون يبرز فئة المساهمين بنصف يوم من العمل - (171)
- البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة - (117)
- عصيد يتهم "التيارات الوهابية" بإبعاد أبناء الجالية عن تعلّم الأمازيغية - (89)
- "بيجيدي" يتهم لشكر بمحاولة تقزيم "المصباح" في انتخابات 2021 - (82)
- الهجمات الإرهابية تضع المسلمين بفرنسا أمام رهان "قيم الجمهورية" - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
5 وفيات و384 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشّرق
رفعت 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة الشّرق، مسجّلة في ظرف 24 ساعة الأخيرة، الحصيلة التّراكمية بالجهة إلى 7822 حالة منذ بداية انتشار الوباء.
وحسب ما أفادت به المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بالجهة ذاتها فقد سجّلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 193 حالة، متبوعةً بإقليم النّاظور الذي سجّل 81 حالة، وإقليم جرسيف الذي سجّل 52 حالة؛ فيما سجّل إقليم بركان 25 حالة، وإقليم تاوريرت 16 حالة، وإقليم جرادة 10 حالات، وإقليم الدريوش 7 حالات.
ووفق المصدر ذاته فقد تم التأكد من شفاء 69 حالة من فيروس "كوفيد-19" بالجهة، من بينها 39 حالة في جرادة، و22 حالة في بركان، و8 حالات بوجدة؛ لترتفع حصيلة المتعافين إلى 4537 حالة.
وتوفي بسبب الفيروس التّاجي، خلال المدة ذاتها، خمسة أشخاص، اثنان منهم في كلّ من الناظور ووجدة، وحالة واحدة في تاوريرت، ليصبح مجموع ضحايا الوباء في جهة الشّرق 163 حالة.