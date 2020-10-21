أمطار رعدية قوية يومي الأربعاء والخميس بالمغرب

هسبريس من الرباط

ذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه يرتقب أن تهم أمطار قوية محليا رعدية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، عددا من أقاليم المملكة.

نشرة جوية خاصة من "المستوى البرتقالي" كشفت أن هذه الزخات ستهم، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء إلى غاية الثامنة من مساء غد الخميس، أقاليم أزيلال وبني ملال والحوز، وإفران وميدلت وتنغير، وورزازات وخنيفرة وتارودانت.

ووفقا للمصدر نفسه فإن أمطارا معتدلة ستهم أيضا، خلال الفترة نفسها، كلا من أقاليم صفرو والحسيمة وتاونات وتازة وفاس والرشيدية والحاجب.