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كُتّاب وآراء
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أمطار رعدية قوية يومي الأربعاء والخميس بالمغرب
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:00
ذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه يرتقب أن تهم أمطار قوية محليا رعدية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، عددا من أقاليم المملكة.
نشرة جوية خاصة من "المستوى البرتقالي" كشفت أن هذه الزخات ستهم، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء إلى غاية الثامنة من مساء غد الخميس، أقاليم أزيلال وبني ملال والحوز، وإفران وميدلت وتنغير، وورزازات وخنيفرة وتارودانت.
ووفقا للمصدر نفسه فإن أمطارا معتدلة ستهم أيضا، خلال الفترة نفسها، كلا من أقاليم صفرو والحسيمة وتاونات وتازة وفاس والرشيدية والحاجب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عبده الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:05
اللهم صيبا نافعا،اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
2 - الحمد لله الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:08
الحمد لله اللهم الله يعطينا الشتا على قد النفع
3 - الكانبو الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:18
اللهم اسق عبادك و بهيمتك و انشر رحمتك و احي بلدك الميت...وابعد عنا مقتك و غضبك ... وابتعد عنا الجائحة امين
4 - حمزة الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:22
الحمدلله على هذه الخيرات فوقت كله شدة، إن شاء الله ستعود الاحوال كما كانت و أفضل من قبل، إن مع العسر يسرا
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:28
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم ارحمنا برحمتك واسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت
6 - assem الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 13:38
الحمد لالله على نعمك يارب تعطينا على قد الحال
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