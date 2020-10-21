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"كورونا" يقتحم إدارات ومؤسّسات عمومية بالنّاظور

"كورونا" يقتحم إدارات ومؤسّسات عمومية بالنّاظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 16:20

كشفت التحاليل المخبرية التي شملت عددا من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في إدارات ومؤسسات عمومية على مستوى إقليم النّاظور، عن إصابة عدد من الموظفين والمستخدمين، ما خلق حالة من الاستنفار لدى خلية اليقظة الوبائية.

وحسب مصدر مطلع، فإن الحالات الجديدة المصابة بـ"كوفيد-19" سُجلّت في المكتب الإقليمي للماء الصالح للشرب بالناظور، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومقر القباضة بأزغنغان وإدارة الجبايات، كما رصدت حالات في عدد من المؤسّسات التعليمية.

وتعمل خلية اليقظة الوبائية التّابعة لمستشفى الحسني الإقليمي بالنّاظور حاليا على جرد مخالطي الحالات المؤكّد إصابتها بالفيروس، لإخضاعها للّتحاليل المخبرية في انتظار الإعلان عن نتائجها.

يذكر أنّ الإصابات بفيروس "كورونا" بإقليم النّاظور شهدت ارتفاعًا ملحوظا في الأيام الأخيرة، ما دفع عمالة الإقليم إلى فرض عدد من التّدابير الاحترازية لمحاصرة انتشار الوباء، من أهمها إجبارية الإدلاء بورقة التنقل الاستثنائي من وإلى الناظور، وتحديد مواعيد إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وإغلاق المنتزهات والساحات العمومية.

وحسب إحصاءات رسمية من المديرية الإقليمية لوزارة الصحّة بالنّاظور، فإنّ عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء على مستوى الإقليم تجاوز عتبة 1000 إصابة، فيما يتلقّى العلاج حاليا ما مجموعه 335 حالة نشطة إلى غاية الثّلاثاء الماضي.

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