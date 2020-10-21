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كورونا يصيب موظفين بالمحكمة الابتدائية بسلا
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:15
أجرى موظفو وموظفات المحكمة الابتدائية بسلا، الأربعاء، تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك إثر تسجيل أكثر من 13 إصابة جديدة بالمحكمة ذاتها.
وإلى جانب التحاليل المخبرية التي خضع لها العشرات من الموظفين، باشرت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات المساعدة على تطويق ما يمكن اعتباره بؤرة لفيروس كورونا بالمحكمة الابتدائية بسلا.
وحرصت مصالح وزارة العدل على تنظيف مختلف مرافق المحكمة الابتدائية وتعقيمها، في انتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية لتحديد عدد المصابين بالفيروس واتخاذ الإجراءات المناسبة للوضعية الوبائية بالمحكمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الحفيقة العلمية الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:34
أن الفيروس لن يختفي من الطبيعة والاكيد أنه سينتتشر بين الناس كأنفليونزا الموسمية وعدد الإصابات سترتفع مع فصل الخريف وقد تصل 10الف حالة يوميا 100وفاة يوميا ويجب ان نتعايش معه في إنتظار تلقيح ولكل آجل كتاب.
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