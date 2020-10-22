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سلطات اشتوكة تلتمس إعطاء المنحة لكافة الطلبة

سلطات اشتوكة تلتمس إعطاء المنحة لكافة الطلبة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 04:48

تم تخصيص 2294 منحة دراسية للتعليم العالي لفائدة تلاميذ وتلميذات إقليم اشتوكة آيت باها الحاصلين على شهادة البكالوريا، وذلك برسم الموسم الجامعي 2010-2021.

وحسب معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة اشتوكة آيت باها، فإن مجمل الطلبات المودعة لدى هذه المصالح قد بلغ 2549 طلبا، بنسبة تغطية بلغت 90 بالمئة. أما عدد الطلبات المسجلة في لائحة الانتظار، فقد بلغ 255 طلبا.

وأورد المصدر ذاته أن السلطات الإقليمية وحرصا منها على تمكين كل طلبة الإقليم من هذه المنحة، قامت بتوجيه ملتمس إلى المصالح المركزية قصد استكمال استفادة المسجلين في لائحة الانتظار، في أفق تعميم هذا الدعم الاجتماعي.

كما أعطت السلطات ذاتها تعليماتها للجنة الإقليمية المكلفة بتحديد لوائح المستفيدين من أجل الحرص على الالتزام بالمعايير الموضوعية في هذه العملية، قصد استفادة التلاميذ المستحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة، وتمكينهم من هذا الدعم الاجتماعي لمواصلة دراستهم الجامعية في ظروف جيدة، وفق المصدر ذاته.

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