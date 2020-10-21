5 وفيات و207 إصابات بكورونا بجهة بني ملال

ياسين أوشن

أحصت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 207 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 52 حالة بإقليم بني ملال، و70 حالة بإقليم خريبكة، و7 حالات بإقليم خنيفرة، و48 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و30 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 9388 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما سجلت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 99 حالة شفاء إضافية؛ منها 25 حالة بإقليم بني ملال، و40 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و22 حالة بإقليم خنيفرة، ثم 12 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 7761 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد أحصت الجهة 5 حالات جديدة؛ حالتان بإقليم خريبكة وحالة واحدة بكل من أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 186 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1441 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 110254 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت، الأربعاء، 3577 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 182580 حالة في المغرب.