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كُتّاب وآراء
جهة الشرق.. 10 وفيات و248 إصابة بـ"كورونا"
رصدت جهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8070 حالة.
وحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحّة فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 120 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجّل 67 حالة، ثم إقليم بركان الذي سجّل 22 حالة؛ فيما سجّل إقليم جرادة 14 حالة، وإقليم تاوريرت 13 حالة، وإقليم فكيك 9 حالات، وأخيرا إقليم جرسيف بـ 3 حالات.
ووفق المصدر ذاته فقد تم التأكد من شفاء 193 حالة من فيروس "كوفيد-19"، من بينها 139 حالة في وجدة-أنجاد، و52 في الناظور، و4 في بركان، وحالة واحدة في فكيك؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 4730 حالة.
وتوفي بسبب الفيروس التّاجي 10 أشخاص خلال المدة ذاتها، 5 منهم في وجدة، وحالتان بجرادة وحالة واحدة في كل من الناظور وتاوريرت وبركان؛ ليصبح مجموع ضحايا الوباء في جهة الشرق 173 حالة.