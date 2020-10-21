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الرئيسية | جهات | جهة الشرق.. 10 وفيات و248 إصابة بـ"كورونا"

جهة الشرق.. 10 وفيات و248 إصابة بـ"كورونا"

جهة الشرق.. 10 وفيات و248 إصابة بـ"كورونا"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:24

رصدت جهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8070 حالة.

وحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحّة فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 120 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجّل 67 حالة، ثم إقليم بركان الذي سجّل 22 حالة؛ فيما سجّل إقليم جرادة 14 حالة، وإقليم تاوريرت 13 حالة، وإقليم فكيك 9 حالات، وأخيرا إقليم جرسيف بـ 3 حالات.

ووفق المصدر ذاته فقد تم التأكد من شفاء 193 حالة من فيروس "كوفيد-19"، من بينها 139 حالة في وجدة-أنجاد، و52 في الناظور، و4 في بركان، وحالة واحدة في فكيك؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 4730 حالة.

وتوفي بسبب الفيروس التّاجي 10 أشخاص خلال المدة ذاتها، 5 منهم في وجدة، وحالتان بجرادة وحالة واحدة في كل من الناظور وتاوريرت وبركان؛ ليصبح مجموع ضحايا الوباء في جهة الشرق 173 حالة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هااام جدا الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 22:31
يجب انشاء مستشفى ميداني بوجدة الامورخارج السيطرة
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