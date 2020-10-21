24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0807:3413:1716:2118:5120:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الدار البيضاء ترفض التغطية على "عجز الترامواي" (5.00)

  2. إحالة 56 ألف موظف على التقاعد في 5 سنوات (5.00)

  3. زيادة 1500 منصب تسائل جدية الحكومة لإصلاح منظومة الصحة (5.00)

  4. "إنوي" تعرض برنامجا لتشجيع المقاولات الصاعدة (5.00)

  5. سابقة مغربية .. الفردوس يقرب الأمازيغية من عمل أكاديمية المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | ‪عالقان بثغر سبتة المحتل ينجحان في العودة سباحة‬

‪عالقان بثغر سبتة المحتل ينجحان في العودة سباحة‬

‪عالقان بثغر سبتة المحتل ينجحان في العودة سباحة‬
أيوب صدور من تطوان
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 23:15

تمكن شابان من العالقين بسبتة المحتلة، مساء الأربعاء، من العبور نحو الجانب المغربي سباحة، متجاوزين الحاجز الصخري "تاراخال"، وفق ما علم لدى السلطات المحلية بمدينة الفنيدق.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن "شابين يبلغان 17 سنة و30 سنة أقدما على الهروب سباحة من المدينة السليبة، بعدما ساءت أحوالهما، ليتم توقيفهما من طرف عناصر القوات المساعدة والسلطات، فور وصولهما إلى المياه المغربية".

وتبعا للمعطيات ذاتها فقد جرى تمكين العائدين من فحوصات بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بـ"كاستياخو"، للوقوف على سلامتهما الصحية، قبل أن يتقرر إدخالهما الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.