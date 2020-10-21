‪عالقان بثغر سبتة المحتل ينجحان في العودة سباحة‬

أيوب صدور من تطوان

تمكن شابان من العالقين بسبتة المحتلة، مساء الأربعاء، من العبور نحو الجانب المغربي سباحة، متجاوزين الحاجز الصخري "تاراخال"، وفق ما علم لدى السلطات المحلية بمدينة الفنيدق.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن "شابين يبلغان 17 سنة و30 سنة أقدما على الهروب سباحة من المدينة السليبة، بعدما ساءت أحوالهما، ليتم توقيفهما من طرف عناصر القوات المساعدة والسلطات، فور وصولهما إلى المياه المغربية".

وتبعا للمعطيات ذاتها فقد جرى تمكين العائدين من فحوصات بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بـ"كاستياخو"، للوقوف على سلامتهما الصحية، قبل أن يتقرر إدخالهما الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين.