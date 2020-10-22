"عداد كورونا" يواصل حصد الضحايا في المضيق

هسبريس من تطوان

بينما تسير بعض أقاليم المملكة نحو التعافي من تداعيات "كورونا"، ما زال عداد الإصابات اليومية يحطم أرقاما قياسية بعمالة المضيق الفنيدق؛ وهو ما يؤشر، حسب مهنيين، على وجودِ اختلالات بنيوية على مستوى التعامل مع تطور منحى الفيروس وضبط إيقاعه بالعمالة الصغيرة شمال المملكة.

وتشهد عمالة المضيق الفنيدق موجة غير مسبوقة للإصابة بوباء "كوفيد-19"، الذي ما زال يطيح بضحاياه وسط حيرة داخل الأوساط الرسمية وغير الرسمية؛ على الرغم من الإجراءات الاحترازية للسلطة المحلية، بينما ربط بعض المتتبعين هذه الموجة "المخيفة" بسوء تنزيل هذه الإجراءات على مستوى المؤسسات العمومية.

وأدى توالي الإصابات بفيروس كورونا وسط أطر مندوبية الصحة بالمضيق الفنيدق إلى إدخال كل الموظفين الحجر الصحي المنزلي وتعطيل العمل بالمندوبية التي باتت خاوية إلا من المندوب الإقليمي للوزارة ورئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية وكاتبتهما الخاصة، عقب المسحة الطبية التي أظهرت إصابة متصرفة وتقني قبل أن يكشف تتبع مسار المخالطين إصابة متصرفة ثانية وتقنية أخرى؛ فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات القليلة المقبلة.

محمد أمزور، إطار متصرف بمندوبية الصحة بعمالة المضيق الفنيدق، أرجع الوضعية الحالية إلى سوء تنزيل الإجراءات الوقائية بالمؤسسة العمومية وغياب سجل الزوار ومرتفقي المندوبية الإقليمية، في إطار التتبع الدوري للحالات المؤكدة التي قد تفد على المندوبية وحصر مخالطيها، علاوة على غياب معقم الأرجل ومطهر كحولي للأيدي للزوار، على حد قوله.

وانتقد الإطار الصحي نفسه بنية المندوبية الإقليمية التي لا تزال تكتري شقة يكتظ فيها الموظفون وسط حيز صغير، معتبرا هذا الفضاء غير مناسب للعمل والإنتاج كما لا تتوفر فيه الشروط الضرورية لتحقيق التباعد الجسدي، وفق تعبيره.

وطالب المتحدث ذاته المسؤولين بضرورة التعامل بحزم وعقلانية وتفعيل الدورية الوزارية المتعلقة بالعمل عن بُعد واعتماد تفويج الموظفين ضمانا لاستمرار العمل بالمرفق الصحي العمومي، وتوفير وسائل الوقاية للحد من تفشي العدوى وتفريخ الإصابات، محذرا من تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة.

وكانت السلطة المحلية بالمضيق قد أعلنت، الأسبوع المنصرم، عن تطبيق حجر صحي صارم، لمدة 15 يوما واتخاذ تدابير عاجلة للحد من انتشار الوباء، على رأسها فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة تسلم من المصالح المختصة، في إطار المساعي الحثيثة لتطويق انتشار فيروس "كوفيد 19".