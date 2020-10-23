أساتذة يرفضون بيانا ضد مسؤول بكلية العرائش

هسبريس من الرباط

تفاعلاً مع ما جاء في بيان للفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي ضد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي، العربي السطي، أعلن أساتذة بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش وملحقتها بالقصر الكبير عن تضامنهم المبدئي واللامشروط مع هذا الأخير.

واعتبر الموقعون على البيان (41 أستاذاً جامعياً من أصل 58 مع تعذُّر التوقيع على 6 آخرين)، أن الأمر يتعلق بـ"هجوم واستهداف فجٍّ عبر (بيان) رديء شكلاً، ومليء بالمغالطات والأوهام مضموناً".

وأضافوا أن "البيان يكرس لحجم مؤسف من الإساءة إلى قيمة ومستوى من صاغه ونشره للرأي العام أوّلا، وإلى هيئة التدريس عموما داخل مؤسستنا المحترمة ثانياً"، مؤكدين أنهم "مقتنعون بأن هذا (الهجوم) والتحامل على شخص زميلنا-من طرف الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي-لا ينطلق من مسوّغات مهنية أو أخلاقية، بل تحكّمت فيه حسابات شخصية ووجّهته رهانات غير معلنة".

ونوه البيان بـ"كل المجهودات التي يقوم بها زميلنا المحترم كأستاذ وكمسؤول إداري مشهود له بالتضحية والجدية والحياد، خدمة لجميع الطالبات والطلبة، وتيسيرا لعمل زملائه الأساتذة، ورفعا لقيمة البحث العلمي داخل الكلية".