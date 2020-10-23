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كُتّاب وآراء
مجلس البيضاء يتفادى الزيادة في تذاكر الترامواي
تفادى المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء تطبيق زيادة في تسعيرة تذاكر خطوط الترامواي، باتخاذ قرار يقضي بدعمها بمبلغ 15 مليون درهم برسم السنة المالية 2021، وفق نائب الرئيس المكلف بالنقل العمومي بجماعة الدار البيضاء محمد أبو الرحيم.
وقال أبو الرحيم في تصريح لهسبريس: "قرر مجلس جماعة الدار البيضاء مواصلة تقديم الدعم المخصص لتذاكر الترامواي بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما تتضمنه فصول ميزانية المدينة للعام المقبل".
وأضاف نائب الرئيس المكلف بالنقل العمومي بجماعة الدار البيضاء: "لن تطبق أي زيادة في تذاكر الرحلات التي تقوم قطارات الترامواي بتأمينها عبر خطوطها الحالية، والتي تستجيب لطلب واسع على خدمات التنقل داخل المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية".
وأورد محمد أبو الرحيم أنه "يجري حاليا إتمام أشغال الخطوط الجديدة التي يتم تشييدها بالمدينة، والتي ستنتهي في سنة 2022، وهو ما سيتيح توسيع شبكة النقل عبر هذه الوسيلة الناجعة التي تساهم في تخفيف الضغط على باقي وسائل النقل العمومية، خاصة بالنسبة للحافلات".
يشار إلى أنه تم خلال السنة الماضية تشغيل الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء.
هذا الخط الجديد الذي أعطى الملك انطلاقة أشغال إنجازه في 25 يناير 2016 على مسافة 15 كيلومترا، يعبر محاور سيدي البرنوصي، وعين السبع، والحي المحمدي، ودرب السلطان، والفداء، وأنوال، قبل أن يبلغ المقطع الرابط بين درب غلف وبوسيجور والقطب المالي للدار البيضاء (كازا فينانس سيتي)، والحي الحسني، وعين الذياب، البالغ طوله 8 كيلومترات، والذي دخل حيز الاشتغال في 12 دجنبر 2012 بمناسبة إطلاق الخط الأول.