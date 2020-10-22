"كورونا" يحظر التجول الليلي في المضيق والفنيدق

جمال سماحي من تطوان

قررت سلطات عمالة المضيق الفنيدق فرض حظر التجول بمختلف أرجاء العمالة ابتداء من يوم الجمعة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، بالتزامن مع حزمة من التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى حين تحسن مؤشر الوضعية الوبائية بنفوذها الترابي.

وتتضمن الإجراءات الجديدة المقررة، وضع السدود ونقاط المراقبة الأمنية لضبط تنقل المواطنين من وإلى عمالة المضيق الفنيدق، ومنع التجمعات والاجتماعات لأكثر من خمسة أشخاص، إلى جانب اعتماد الحجر الصحي التام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب.

وتزامنا مع ذلك، سيتم إغلاق وتكثيف المراقبة بالأحياء والشوارع والأزقة المحتضنة لبؤر عائلية ومهنية، وإغلاق الحدائق والمتنزهات العمومية وفضاءات الألعاب والرياضة، فضلا على "حث جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا".

وعلى مستوى أسواق القرب، فسيتم إغلاقها في الساعة السادسة مساء، وستغلق المقاهي والمطاعم وجميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية على الساعة التاسعة ليلا، مع منع البث التلفزي للمقابلات الرياضية بالمقاهي والمطاعم.

كما سيجري في التوقيت ذاته (التاسعة ليلا)، إغلاق الحمامات ومحلات الحلاقة والتجميل والقاعات الرياضية، مع اعتماد 50% من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة عقب تضاعف عدد المصابين بالفيروس التاجي بين مواطنات ومواطني مدن المضيق، مارتيل والفنيدق، "وبناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماعها المنعقد اليوم الخميس"، حيث تقرر اعتمادها ابتداء من منتصف يوم الجمعة.