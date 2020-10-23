"فيروس كورونا" يغلق مقهيين وسط مدينة تزنيت

مصطفى البكار

قررت السلطة المحلية بمدينة تزنيت إغلاق مقهيين على مستوى شارع سيدي عبد الرحمان بعد التأكد من إصابة أحد مرتاديهما بفيروس كورونا المستجد، وذلك في انتظار إخضاع مخالطيه للتحاليل المخبرية قصد الكشف عن إصابتهم بالعدوى من عدمها.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته السلطة المحلية بتنسيق مع نظيرتها الصحية، كخطوة وقائية أولية من أجل محاصرة انتشار رقعة الوباء على مستوى الشارع المذكور الذي يعد من بين المناطق الأكثر حركية داخل المدينة القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم تزنيت سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 إصابات بفيروس كورونا جديدة، ليصل بذلك المجموع التراكمي للمصابين منذ بداية انتشار الوباء بالإقليم إلى 241 شخصا، من بينهم 180 تماثلوا للشفاء وحالتا وفاة.