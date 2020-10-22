جهة الشرق تسجل أعلى حصيلة يومية للفيروس

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجلت جهة الشرق 565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ظرف 24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة مسجّلة إلى حد الآن منذ بداية انتشار الوباء في الجهة.

وحسب ما أوردته المديرية الجهوية لوزارة الصحة، فقد سجلت عمالة وجدة-انجاد وحدها 330 حالة، تلاها إقليما الناظور وبركان بـ61 حالة في كل واحد منهما.

وسجّل إقليم جرادة 52 حالة، متبوعا بإقليم تاوريرت الذي سجل 26 حالة، فيما سجّل إقليم جرسيف 23 حالة، وإقليم فكيك 11 حالة، وإقليم الدريوش حالة واحدة.

وارتفعت حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" بالجهة إلى 5137، بعد التأكد من شفاء 407 حالات في كل من وجدة وتاوريرت والدريوش والناظور وجرادة وبركان.

وتوفي 5 أشخاص خلال المدة نفسها بسبب الفيروس التاجي، من بينهم اثنان في كل من الناظور وتاوريرت وواحد بوجدة، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة إلى 178 حالة.