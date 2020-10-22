تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 30 حالة بإقليم خريبكة، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و42 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و11 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 9483 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، الخميس، 153 حالة شفاء إضافية؛ منها 3 حالات بإقليم بني ملال، و47 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و8 حالات بإقليم خنيفرة، و50 حالة بإقليم أزيلال، ثم 45 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 7914 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 6 حالات جديدة؛ 3 حالات بإقليم بني ملال، وحالتان بإقليم الفقيه بن صالح، وحالة واحدة بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 192 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1377 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 110642 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، الخميس، 4151 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 186731 حالة في المغرب.