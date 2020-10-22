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الصالحي رئيسا جديدا للمجلس العلمي المحلي بتزنيت

الصالحي رئيسا جديدا للمجلس العلمي المحلي بتزنيت
مصطفى البكار
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 23:09

عيّن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، العلاّمة محمد الصالحي رئيسا جديدا للمجلس العلمي المحلي بتزنيت، خلفا للفقيه الحسين وكاك الذي ترأس الهيئة ذاتها طيلة العقود الأربعة الماضية.

ويعتبر الفقيه محمد الصالحي، المزداد سنة 1943 بزاوية دوكادير الواقعة بجماعة أيت وافقا، واحدا من بين القامات العلمية بإقليم تزنيت التي بصمت على مسار تعليمي حافل، إذ انطلقت مسيرة طلبه للعلم من المدرسة العتيقة الإلغية والزاوية الدرقاوية، قبل التحاقه بمعهد تارودانت وكلية الشريعة بأيت ملول، ثم دار الحديث الحسنية بالرباط.

وتقلّد الصالحي عدة مناصب تربوية، آخرها بالمركز الإقليمي لتكوين الأساتذة بتزنيت كأستاذ، ومديرا للمدرسة الحسنية للعلوم الشرعية بالمدينة ذاتها، إضافة إلى مهامه كمؤطر في عملية تأهيل الأئمة في إطار ميثاق العلماء.

كما شغل محمد الصالحي، الذي سبق توشيحه بوسام ملكي من درجة فارس، منصب أستاذ للتفسير بالكراسي العلمية بمسجد السنة بمدينة تزنيت؛ مع عضوية رابطة علماء المغرب وجمعية علماء سوس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 00:08
حسنا فعلت وزارة الأوقاف ،فهذاالرجل بتواضعه وأخلاقه النبيلة، بالإضافة إلى القيم العلمية والتجربة التربوية المذكورة قادر على قيادة سفينة المجلس العلمي المحلي لتيزنيت .
نتمنى له كل التوفيق في مهمته هذه التي هو اهل لها عن جدارة واستحقاق.
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7
2 - نرجوا فتح باقي المساجد الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 00:35
الف مبروك رجل طيب ويستحق الكثير فهو جدير بكل شيء
نرجوا فتح باقي المساجد مع اقامة الجمعة
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3
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