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انطلاق برنامج الإدماج الاقتصادي لشباب شيشاوة

انطلاق برنامج الإدماج الاقتصادي لشباب شيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 00:30

شرعت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوة، ومؤسسة البحث في التنمية والابتكار في العلوم والهندسة INNOV ، الخميس، في انتقاء 30 مشروعا من 141 تقدم بها شباب الإقليم.

وتروم هذه العملية انتقاء مشاريع قابلة للحياة وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وتركيبة مالية مناسبة، بعد بسطها من طرف شبان دون سن 34 سنة، والترافع عنها أمام اللجنة لتقييمها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها في مرحلة ما قبل إنشاء المقاولة.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي في سياق الشق المتعلق بريادة الأعمال ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم شيشاوة، وتنزيلا للاتفاق الموقع بين الحكومة المغربية ومؤسسة البنك الدولي في مجال "دعم الإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي".

وتتكون هذه اللجنة من تشكيلة متنوعة من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات ذات الصلة ببناء المشاريع، ومؤسسات بنكية وتمثيلية المقاولات والمؤسسات العمومية والجامعة.

يذكر أن المشاريع التي سيتم انتقاؤها ستوصي هذه اللجنة بإحداث المقاولات الخاصة بها وتمويلها في حدود 60 في المائة من تركيبتها المالية، ومواكبتها لمدة سنتين في مرحلة ما بعد إنشاء المقاولة.

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