24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مهارات تستحق التعلم في وقت الفراغ
- تدابير بسيطة للحد من نزلات البرد وعلاج سيلان الأنف
- أسباب تدعوك لتناول "اليقطين" يوميا
- تحسن ثقة المستثمرين المغاربة رغم الوضع الوبائي
- طنان يغيب عن قمة "الإيردفيزي" أمام "إيندهوفن"
300 ألف مغربي يستفيدون من محو الأمية .. والإناث أكثر إقبالا (5.00)
53 وفاة بـ"كورونا" في المغرب .. وجهة الدار البيضاء تحطم الأرقام (5.00)
- منيب تتمسك بالتشكيك في كورونا وتحذر المغاربة من لقاح الصين - (149)
- حُكومة العثماني تعتزم اقتراض حوالي 44 مليار درهم السنة المقبلة - (98)
- هل يعوض بناء موانئ ضخمة في الصحراء المغربية معبر الكركرات؟ - (78)
- المغرب يسجل 4151 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (71)
- الحكومة تبسّط المساطر .. والعثماني يتوقع تغييرا جذريا في الإدارة - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مبادرة جمعوية تدعم مرضى القصور الكلوي بكلميم
دعمت جمعية سيدي الغازي للعمل الاجتماعي والتربوي، الخميس، مركز تصفية الدم بمدينة كلميم بما مجموعه 480 حصة من المواد الطبية، وذلك استجابة لطلب توصلت به من المندوبية الإقليمية للصحة في هذا الصدد.
وتأتي المبادرة الاجتماعية حسب المشرفين عليها في إطار التفاعل الفوري للجمعية مع الخصاص المهول الذي يعرفه المركز في الجانب المتعلق بهذه الأدوية، وما يشكله من خطر على صحة المرضى، في انتظار تجاوب وزارة الصحة مع الموضوع وتزويد المؤسسة الاستشفائية بالكميات الكافية من المستلزمات المذكورة.
وفي السياق ذاته أشرفت الهيئة الجمعوية ذاتها، الثلاثاء، على عملية تسليم الدفعة الأولى من الأدوية موضوع اتفاقية شراكة مع برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بگلميم لصيدلية المندوبية الإقليمية للصحة، من أجل تدبيرها لفائدة مرضى القصور الكلوي مقابل وصفات طبية.