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مبادرة جمعوية تدعم مرضى القصور الكلوي بكلميم

مبادرة جمعوية تدعم مرضى القصور الكلوي بكلميم
مصطفى البكار
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 10:17

دعمت جمعية سيدي الغازي للعمل الاجتماعي والتربوي، الخميس، مركز تصفية الدم بمدينة كلميم بما مجموعه 480 حصة من المواد الطبية، وذلك استجابة لطلب توصلت به من المندوبية الإقليمية للصحة في هذا الصدد.

وتأتي المبادرة الاجتماعية حسب المشرفين عليها في إطار التفاعل الفوري للجمعية مع الخصاص المهول الذي يعرفه المركز في الجانب المتعلق بهذه الأدوية، وما يشكله من خطر على صحة المرضى، في انتظار تجاوب وزارة الصحة مع الموضوع وتزويد المؤسسة الاستشفائية بالكميات الكافية من المستلزمات المذكورة.

وفي السياق ذاته أشرفت الهيئة الجمعوية ذاتها، الثلاثاء، على عملية تسليم الدفعة الأولى من الأدوية موضوع اتفاقية شراكة مع برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بگلميم لصيدلية المندوبية الإقليمية للصحة، من أجل تدبيرها لفائدة مرضى القصور الكلوي مقابل وصفات طبية.

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