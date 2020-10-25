24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حظر الألعاب الإلكترونية الخطيرة يدخل إلى البرلمان
- ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس
- تهريب البشر يقلق حقوقيين في سبت أولاد النمة
- تفويت المقاولات العمومية يضخ إيرادات بالمليارات في ميزانية الدولة
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة
أكاديمي إسباني: الأصولُ الأمازيغية لمواطني "جزُر الكناري" ثابتة (5.00)
عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)
مغاربة ينخرطون في مقاطعة البضائع الفرنسية دفاعا عن النبيّ ﷺ (4.20)
"المَلَكيّة والأسرة والأمن" .. أكثر المؤسسات منحا للثقة عند المغاربة (1.80)
- مغاربة ينخرطون في مقاطعة البضائع الفرنسية دفاعا عن النبيّ ﷺ - (243)
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة - (93)
- أكادير ترسّم "اللوغو" الجديد .. ونشطاء يهددون باللجوء إلى القضاء - (70)
- جماعة الدار البيضاء تشيد 640 مرحاضا بمبلغ مليار و408 ملايين - (50)
- انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تهريب البشر يقلق حقوقيين في سبت أولاد النمة
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبت أولاد النمة، نواحي الفقيه بن صالح، عن قلقه من تنامي ظاهرة الهجرة السرية من سواحل مدن العيون والداخلة في اتجاه جزر الكناري، وما تخلفه من مأسي وفواجع في صفوف العائلات، وخاصة بعد غرق 15 شابا من منطقة دار ولد زيدوح.
وطالبت الجمعية ذاتها، من خلال بيان توصلت به هسبريس، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي لمساءلة كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في استقطاب الضحايا وترشيحهم لركوب قوارب الموت، وبضرورة المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطه في هذه الكوارث، إن بتنظيم أو تمويل أو تسهيل الهجرة السرية.
وأوضح بيان الجمعية أن محاولات عدة للهجرة السرية سبقت هذا الحادث المأساوي دون أن تتحرك السلطات المعنية لوضع حد لنشاط الشبكات التي تتاجر بالبشر وببؤس الشباب العاطلين، وما يتعرضون له من إغراءات تعدهم بالفردوس الأوروبي، وبمستقبل أفضل، "بعد انسداد أفق العيش الكريم بالنسبة للعديد منهم داخل البلاد بسبب السياسات التفقيرية الممنهجة من طرف الدولة المغربية".
وعزت الجمعية مسؤولية هذا الحادث إلى "السياسات التفقيرية الممنهجة" في حق أبناء جهة بني ملال خنيفرة، وفشل ما أسمته بالحلول الترقيعية المتخذة لتنمية المنطقة، كما حملت الدولة مسؤولية عدم خلق مشاريع تنموية تساهم في خلق مناصب شغل للشباب، ما يدفعهم للبحث عن غد أفضل بالضفة الأخرى، خصوصا بالمناطق المهمشة كمنطقة دار ولد زيدوح والنواحي.