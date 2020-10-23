24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة (5.00)

  2. محكمة النقض تزيح "البيجيدي" من "رئاسة المحمدية" (5.00)

  3. توقعات بارتفاع إنتاج الحوامض والزيتون والتمور (5.00)

  4. "الغساني" ينهي معاناة شاب من تشوه خلقي للقلب (5.00)

  5. بلاغ الديوان الملكي بشأن مشروع الطاقات المتجددة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "الاستقلال" يسائل جماعة وزان عن منحة النجاعة

"الاستقلال" يسائل جماعة وزان عن منحة النجاعة

"الاستقلال" يسائل جماعة وزان عن منحة النجاعة
هسبريس من وزان
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 15:30

طالب الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي بوزان بإدراج نقطتين إضافيتين ضمن جدول أعمال دورة المجلس المقبلة؛ تهم الأولى تنزيل توصيات المفتشية العامة للإدارة الترابية الواردة في تقريرها المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحسباتية لجماعة وزان برسم سنتي 2016 و2017، وتتعلق النقطة الثانية بتقديم التقرير السنوي حول تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة الترابية لسنة 2019.

وأشار الفريق المعارض إلى إخضاع الجماعة الترابية لتدقيق مالي ومحاسباتي عادي سنتي 2016 و2017 من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وقف على وجود بعض الاختلالات والنواقص، غير أن الجماعة تتشبث بمواقفها رغم صدور قرار المفتشية العامة بضرورة الالتزام بهذه التوصيات.

وفي هذا الصدد، قال عبد المجيد سحنون، مستشار جماعي، إن الجماعة شاركت في برنامج دعم نجاعة أداء الجماعات الترابية، وأسفر التقييم الأولي على حصول جماعة وزان على دعم مالي يقدر بـ 1.2 مليون درهم فقط برسم سنة 2020، في حين حصلت جماعة خنيفرة على 1.7 مليون درهم، وتحصلت جماعة فاس على أزيد من 16 مليون درهم.

وأضاف الفاعل السياسي ذاته أنه بعد البحث، تبين أن جماعة وزان لم تستجب للشروط الدنيا الإجبارية، من بينها تقديم التقرير السنوي حول تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة ونشر البرنامج التقديري للصفقات الخاص بالجماعة، الشيء الذي فوت على جماعة وزان الحصول على موارد مالية إضافية هي في أمسّ الحاجة إليها.

وطالب المستشار نفسه رئيسَ الجماعة بضرورة الإفصاح عن مصير هذه المنحة، لا سيما في هذه الظرفية السنوية الاستثنائية، سواء تعلق الأمر بالجائحة أو لكونها سنة أخيرة في عمر المجلس الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.