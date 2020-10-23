"الاستقلال" يسائل جماعة وزان عن منحة النجاعة

هسبريس من وزان

طالب الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي بوزان بإدراج نقطتين إضافيتين ضمن جدول أعمال دورة المجلس المقبلة؛ تهم الأولى تنزيل توصيات المفتشية العامة للإدارة الترابية الواردة في تقريرها المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحسباتية لجماعة وزان برسم سنتي 2016 و2017، وتتعلق النقطة الثانية بتقديم التقرير السنوي حول تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة الترابية لسنة 2019.

وأشار الفريق المعارض إلى إخضاع الجماعة الترابية لتدقيق مالي ومحاسباتي عادي سنتي 2016 و2017 من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وقف على وجود بعض الاختلالات والنواقص، غير أن الجماعة تتشبث بمواقفها رغم صدور قرار المفتشية العامة بضرورة الالتزام بهذه التوصيات.

وفي هذا الصدد، قال عبد المجيد سحنون، مستشار جماعي، إن الجماعة شاركت في برنامج دعم نجاعة أداء الجماعات الترابية، وأسفر التقييم الأولي على حصول جماعة وزان على دعم مالي يقدر بـ 1.2 مليون درهم فقط برسم سنة 2020، في حين حصلت جماعة خنيفرة على 1.7 مليون درهم، وتحصلت جماعة فاس على أزيد من 16 مليون درهم.

وأضاف الفاعل السياسي ذاته أنه بعد البحث، تبين أن جماعة وزان لم تستجب للشروط الدنيا الإجبارية، من بينها تقديم التقرير السنوي حول تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة ونشر البرنامج التقديري للصفقات الخاص بالجماعة، الشيء الذي فوت على جماعة وزان الحصول على موارد مالية إضافية هي في أمسّ الحاجة إليها.

وطالب المستشار نفسه رئيسَ الجماعة بضرورة الإفصاح عن مصير هذه المنحة، لا سيما في هذه الظرفية السنوية الاستثنائية، سواء تعلق الأمر بالجائحة أو لكونها سنة أخيرة في عمر المجلس الحالي.