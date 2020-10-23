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سلطات النّاظور تفرض حظر التجوّل لتطويق الوباء

سلطات النّاظور تفرض حظر التجوّل لتطويق الوباء
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 17:38

قرّرت السلطة المحليّة بالنّاظور فرض حظر للتجوّل اللّيلي ابتداءً من العاشرة ليلًا، ما عدا الحالات الاستثنائية المسموح لها بالتنقّل والمتوفّرة على ترخيص مبرّر.

وجاءَ القرار، الذي دخلَ حيّزَ التّنفيذ ابتداءً من الجمعة، في إطار التّدابير المتّخذة من أجل تطويق انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي شهدَ ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات على مستوى الإقليم.

وستسهر مختلف الأجهزة الأمنية على تنزيل إجراءات حظر التجوّل الليلي في مختلف جماعات الإقليم، مع فرض رقابة على المناطق والأحياء التي سجلت بها حالات الإصابة بالفيروس.

وكانت السّلطة المحلية بالناظور فرضت قبل أسبوع عددا من الإجراءات الاحترازية، من قبيل تحديد مواعيد إغلاق المحلّات التجارية والمطاعم والمقاهي، وإلزامية الإدلاء بورقة التنقل الاستثنائي من وإلى إقليم الناظور، ومنع التجمعات، وإغلاق الساحات العمومية.

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