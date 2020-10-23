أمن مراكش يخصّ "شرطية الغد" باستقبال رسمي

ابراهيم مغراوي من مراكش

أشرف والي أمن مراكش، الجمعة، على الاستقبال الرمزي الذي نظم على شرف "الطفلة حفصة"، التي ظهرت في شريط مصور وهي تعبر عن تعلقها بمهنة الشرطة ورغبتها في زيارة مقر ولاية الأمن بالمدينة.

ومنحت ولاية أمن مراكش هذه الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات زيا وظيفيا متكاملا خاصا بجهاز الشرطة، بصنفيه الشتوي والصيفي، ولوحة إلكترونية خاصة بالتعلم لفائدة الصغار، ومكنتها من زيارة مجموعة من المرافق، مع جولة رفقة عناصر الخلية المكلفة بالتحسيس في الوسط المدرسي.

وبحضور أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي وأولياء أمر الطفلة المحتفى بها، تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية رفقة عدد من الشرطيين والشرطيات.

وتأتي هذه الزيارة، التي تندرج في إطار مواصلة مسار الانفتاح المؤسساتي على كافة فعاليات المجتمع المدني، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها إلى ترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وتحقيقا لأمنيات الأطفال الصغار وجعلهم يعيشون لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها دور شرطي المستقبل.