إصابة تلاميذ بـ"كوفيد-19" تغلقُ ثانويةً بالناظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

قرّرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالنّاظور إغلاق أبواب ثانوية عبد الكريم الخطّابي التّأهيلية، واعتماد نمط "التّعليم عن بعد" بها، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لدى إداريّ وعدد من تلاميذ الثانوية.

وجاء قرار تعليق الدّراسة الحضورية بالمؤسّسة التّعليمية ذاتها تفعيلًا لمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلّقتين بتدبير الموسم الدّراسي 2020/2021 في ظلّ جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وتم اتخاذ القرار الذي سيمتد تطبيقه من اليوم الجمعة إلى غاية اليوم الثاني من شهر نونبر القادم، بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وجمعية الآباء بالمؤسسة ذاتها.