"كورونا" يُنهي حياة 7 أشخاص بـ"بني ملال خنيفرة"

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 101 حالة بإقليم بني ملال، و45 حالة بإقليم خريبكة، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و34 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و20 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 9693 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، الجمعة، 161 حالة شفاء إضافية؛ منها 22 حالة بإقليم بني ملال، و36 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و9 حالات بإقليم خنيفرة، و24 حالة بإقليم أزيلال، ثم 70 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 8075 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 7 حالات جديدة؛ 4 حالات بإقليم بني ملال، و3 حالات بإقليم خريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 199 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1419 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 110923 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، الجمعة، 3685 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 190416 حالة في المغرب.