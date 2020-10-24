توزيع حافلات للنقل المدرسي على جماعات بطاطا

مصطفى البكار من تزنيت

أشرف عامل إقليم طاطا، صلاح الدين أمال، الجمعة، على عملية توزيع 10 حافلات للنقل المدرسي على مجموعة من الجماعات التابعة للإقليم، في إطار تشجيع التمدرس بالعالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي، وتسهيل وصول المتمدرسين إلى مؤسساتهم التعليمية.

وبلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 4 ملايين درهم، بشراكة بين المجلس الإقليمي لطاطا، والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما شهد الحفل ذاته تسليم 1500 لتر من معقم اليدين والصابون السائل من أجل توزيعها على المؤسسات التعليمية، في إطار تدابير محاربة فيروس "كورونا المستجد"، إضافة إلى توزيع مجموعة من الكتب المدرسية قصد سد الخصاص الحاصل على مستوى المقررات المتعلقة بالثانوي الإعدادي والابتدائي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل حضره رئيس المجلس الإقليمي، وممثل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لطاطا، والمدير الجهوي للثقافة، والمدير الإقليمي للشباب والثقافة، ورؤساء الجماعات.