9 وفيات و347 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 8982 حالة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة.

وحسب المصدر ذاته فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 178 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجل 71 حالة، وإقليم جرسيف الذي سجل 28 حالة؛ فيما سجل إقليم تاوريرت 21 حالة، وإقليم الدريوش 20 حالة، وإقليم بركان 17 حالة، وإقليم جرادة 12 حالة.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 5328 حالة، بعد التأكد من شفاء 262 حالة من مرض "كوفيد-19"، من بينها 159 حالة في وجدة، و29 حالة في بركان، و24 حالة في الناظور.

وتوفي 9 أشخاص بسبب الفيروس التاجي خلال المدة ذاتها، من بينهم 6 بوجدة، واثنان بالناظور، وحالة واحدة بفكيك؛ ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة بجهة الشرق.