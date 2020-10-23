24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شرطة مراكش توقف متورطا في السرقة والاحتيال
- ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة
- تحاليل تكشف إصابة مسؤولين فلسطينيين بكورونا
- "البوليساريو" تمنع وصول المواد الغذائية إلى موريتانيا عبر "الكركرات"
- عودة الفراشة إلى البرنوصي
"جبهة أمازيغية" تقترب من حسم الوجهة السياسية قبل الانتخابات (5.00)
- "البوليساريو" تمنع وصول المواد الغذائية إلى موريتانيا عبر "الكركرات" - (116)
- ثلاث دول إفريقية تتجاهل إملاءات الجزائر وتفتح قنصلياتٍ بالداخلة - (87)
- "الحرب الماكْرونية" على الإرهاب ترتد على دول المنطقة المغاربية - (86)
- هل تمسّ "المساهمة الاجتماعية للتضامن" بوضعية "الطبقة الوسطى"؟ - (73)
- الوداد البيضاوي يودّع دوري أبطال إفريقيا بخسارة جديدة أمام الأهلي - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
9 وفيات و347 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق
رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 8982 حالة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة.
وحسب المصدر ذاته فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 178 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجل 71 حالة، وإقليم جرسيف الذي سجل 28 حالة؛ فيما سجل إقليم تاوريرت 21 حالة، وإقليم الدريوش 20 حالة، وإقليم بركان 17 حالة، وإقليم جرادة 12 حالة.
وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 5328 حالة، بعد التأكد من شفاء 262 حالة من مرض "كوفيد-19"، من بينها 159 حالة في وجدة، و29 حالة في بركان، و24 حالة في الناظور.
وتوفي 9 أشخاص بسبب الفيروس التاجي خلال المدة ذاتها، من بينهم 6 بوجدة، واثنان بالناظور، وحالة واحدة بفكيك؛ ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة بجهة الشرق.