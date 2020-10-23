24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة (5.00)

  2. محكمة النقض تزيح "البيجيدي" من "رئاسة المحمدية" (5.00)

  3. "جبهة أمازيغية" تقترب من حسم الوجهة السياسية قبل الانتخابات (5.00)

  4. توقعات بارتفاع إنتاج الحوامض والزيتون والتمور (5.00)

  5. "الغساني" ينهي معاناة شاب من تشوه خلقي للقلب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | 9 وفيات و347 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق

9 وفيات و347 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق

9 وفيات و347 إصابة بـ"كورونا" في جهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 21:34

رصدت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 8982 حالة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة.

وحسب المصدر ذاته فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 178 حالة، يليها إقليم الناظور الذي سجل 71 حالة، وإقليم جرسيف الذي سجل 28 حالة؛ فيما سجل إقليم تاوريرت 21 حالة، وإقليم الدريوش 20 حالة، وإقليم بركان 17 حالة، وإقليم جرادة 12 حالة.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 5328 حالة، بعد التأكد من شفاء 262 حالة من مرض "كوفيد-19"، من بينها 159 حالة في وجدة، و29 حالة في بركان، و24 حالة في الناظور.

وتوفي 9 أشخاص بسبب الفيروس التاجي خلال المدة ذاتها، من بينهم 6 بوجدة، واثنان بالناظور، وحالة واحدة بفكيك؛ ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة بجهة الشرق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.