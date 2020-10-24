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كُتّاب وآراء
وزارة الفلاحة تطلق مرحلة ثالثة من "حملة كورونا"
برعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعطى عامل القنيطرة، انطلاقة المرحلة الثالثة من مشروع الحملة الوطنية للتحسيس ضد وباء "كوفيد- 19" بالقطاع الزراعي.
وأوضح بلاغ، توصلت به هسبريس، أن هذه الحملة ستنظم طيلة الأسابيع الأربعة المقبلة بجميع أقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وستشمل ثلاثة قطاعات زراعية تشهد دينامية كبيرة خلال هذه الفترة، هي قطاع الفاكهة الحمراء، وقطاع الحوامض، وقطاع الزيتون.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة التحسيسية تهدف إلى "الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع الزراعي، وتشجيع جميع المصالح بالقطاع الفلاحي في المنطقة على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لمكافحة انتشار الفيروس، وبدء الموسم الزراعي بنجاح، وضمان حسن سير أنشطة وحدات معالجة وتقييم المنتجات الزراعية".
كما أن هذه الحملة تهدف أيضا، وفق البلاغ ذاته، إلى الحفاظ على الوظائف الحالية، مع استمرار خلق فرص عمل جديدة، والمحافظة على وتيرة عرض الأسواق المحلية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، وضمان استمرارية نشاط التصدير.
يُشار إلى أن الواقفين وراء الحملة الوطنية للتحسيس ضد وباء "كوفيد- 19" أخذوا بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تفرضها الظرفية الراهنة، من أجل اعتمادها طيلة الفترة المخصصة للحملة، وبجميع المناطق التي تشهد أنشطة زراعية موسمية.