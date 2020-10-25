24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. من أين جاءت الرسومات المسيئة إلى النبي؟ (5.00)

  2. الطبقة المتوسطة (5.00)

  3. عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)

  4. الصحافي محمد الراجي يوقّع روايته الأولى .. "فَكّر قبل ساعة النّدم" (5.00)

  5. تراكم الكريدي يؤرق البقالة (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | جمعية تنتقد وضع المقاهي والمطاعم بمدينة خنيفرة

جمعية تنتقد وضع المقاهي والمطاعم بمدينة خنيفرة

جمعية تنتقد وضع المقاهي والمطاعم بمدينة خنيفرة
ياسين أوشن
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 01:10

استغرب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بإقليم خنيفرة، "الصمت المطبق والتجاهل التام للسلطات المحلية، لخطورة الوضع الذي يعيشه قطاع أرباب المقاهي والمطاعم، وعدم تفاعلها مع مراسلات المكتب الإقليمي للجمعية".

وشجب المكتب ذاته، في بيان له توصلت به هسبريس، "عدم اتخاذ قرارات جديدة من طرف اللجنة المكلفة بتتبع الحالة الوبائية لجائحة "كورونا"، بعدما عرفت مدينة خنيفرة تراجعا كبيرا في عدد الإصابات للتخفيف من معاناة القطاع"، معبرا عن "رفضه التام للزيادات الصاروخية لفواتير الماء والكهرباء والضرائب بصفة عامة".

وقرر المكتب الإقليمي نفسه خوض إضراب يوم الاثنين المقبل لمدة 24 ساعة، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام باشوية مدينة خنيفرة ابتداء من الساعة الـ11 صباحا، مع احترام التدابير الاحترازية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.