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كُتّاب وآراء
سبتة المحتلة تسجل أثقل حصيلة يومية لـ"كورونا"
أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية والهيئة الاستشارية للصحة بسبتة المحتلة، الجمعة، عن 78 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أثقل حصيلة يومية تسجل بالمدينة منذ بداية الجائحة.
ووفق آخر تحديث لبيانات الوضع الوبائي بالمدينة السليبة، فإن العدد الإجمالي للمصابين بـ"كوفيد-19" ارتفع إلى 1231 حالة إيجابية إلى حدود مساء الجمعة، فيما بلغ عدد المتعافين 874 شخصا، عقب تسجيل شفاء 25 حالة جديدة. أما عدد الوفيات فاستقر في حدود 14 حالة.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن 351 حالة نشطة تتابع علاجها في الوقت الراهن، من بينها 325 حالة تخضع للعزل الصحي المنزلي، و28 حالة ترقد بالمستشفى الجامعي، منها 8 حالات حرجة بغرفة العناية المركزة.