توزيع كتب للتبشير يوقف 7 أجانب بمدينة الصويرة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الصويرة، الجمعة، سبعة أجانب إثر توزيعهم كتبا للتبشير.

وضبطت عناصر الأمن هذه المجموعة متلبسة بتوزيع نسخ من الإنجيل وكتب خاصة بتعليم المسيحية في أزقة المدينة العتيقة.

وأخضع المشتبه بهم للبحث الأولي من طرف مصالح الأمن، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة.