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كُتّاب وآراء
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توزيع كتب للتبشير يوقف 7 أجانب بمدينة الصويرة
السبت 24 أكتوبر 2020 - 09:29
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الصويرة، الجمعة، سبعة أجانب إثر توزيعهم كتبا للتبشير.
وضبطت عناصر الأمن هذه المجموعة متلبسة بتوزيع نسخ من الإنجيل وكتب خاصة بتعليم المسيحية في أزقة المدينة العتيقة.
وأخضع المشتبه بهم للبحث الأولي من طرف مصالح الأمن، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - فارس بلا جواد السبت 24 أكتوبر 2020 - 09:39
المغاربة كاع مقرو الكتب ديالهم عاد يقرو كتب ديال المسيحية غير تيضيعو وقتهم هدوك هههه دابة راه المغربي هم الوحيد لقمة العيش الكريم وكفاش يكمل الشهر خصوصا مع هذا الأشباح الي حكمينا
2 - فرانز كافكا السبت 24 أكتوبر 2020 - 09:39
هل الديانة المسيحية ممنوعة في المغرب ؟ و لماذا توجد كنائس في المغرب ؟ و لما يسمح للمسلمين بالدعوة في اروبا ؟ و أين حرية المعتقد التي يضمنها الدستور ؟
يتسأل مواطن بسيط
يتسأل مواطن بسيط
تعليق غير لائق
-25
3 - سين السبت 24 أكتوبر 2020 - 09:39
الدين مسألة شخصية. لا للتبشير ولا للدعوة التي ينشرها المسلمون في كل دول العالم طوعا أو قسرا.
تعليق غير لائق
-13
4 - مغربي السبت 24 أكتوبر 2020 - 09:40
تخيل ان اي دولة غربية تمنع نشر كتب اسلامية و اشرطة دينية ، ماذا سيكون موقف الشعوب التي اسمي انفسها مسلمة ، اكيد ستتهم رئيس تلك الدولة بالعنصرية و يخرج علينا اصحاب قنوات اليوتوب و يصدعو لنا رأسنا بان الاسلام مستهدف .
اليس في هناك فصل في الدستور المغربي يسمى احترام الاديان الاخرى ،
للاشارة فقط انا مسلم و احب ديني و لكن ضد النفاق الذي يمارسه البعض و ازدواجية المعاير
اليس في هناك فصل في الدستور المغربي يسمى احترام الاديان الاخرى ،
للاشارة فقط انا مسلم و احب ديني و لكن ضد النفاق الذي يمارسه البعض و ازدواجية المعاير
5 - N.H السبت 24 أكتوبر 2020 - 10:04
من هنا يتضح وضوح الشمس بأن البلاد تسير بدون مراقبة بدون أمن بدون أي شيء غدا سوف نجد مستوطنة إسرائيلية بسكانها و جيشها
6 - kamal السبت 24 أكتوبر 2020 - 10:05
quel contradiction !! les musulmun arrêtent tous ce qu'ils fait appel à son religion et ne l'acceptent pas, pas de problème , mais il faut qu'ils arrêtent de pleurnicher lorsque un pays fait de même contre nous et il faut arrêter de dire qu'on est visé et bla bla bla ,
7 - ابراهيم يزناسن السبت 24 أكتوبر 2020 - 10:05
و نعم حرية التعبير و حرية الرأي و حرية التدين. من الاعتقال إلى الجزية ثم القتل. عالم ما قبل التاريخ. و ماما عن التبشير الإسلامي في الغرب ؟
8 - مواطن من المغرب السبت 24 أكتوبر 2020 - 10:06
في إحدى قرى إندونيسيا حل بها فريق من المبشرين ومكث مع أهلها يعلمهم تعاليم الإنجيل لعدة سنوات وعندما احس ذاك الفريق التبشيري ان مهمته انتهت بنجاح. أقام حفل وداع وطلب من السكان ان يدلوا بامنيتهم. فكانت المفاجأة صادمة لهم. طلبوا زيارة بيت الله الحرام... عقيدة المسلم مهما حاولوا فلن تتغير لذلك لجأت الانظمة الرسمية إلى دس الخرافات وزيارة الأولياء والتشكيك في بعض الأحاديث..
9 - لماذا المنع؟ السبت 24 أكتوبر 2020 - 10:06
لماذا تمنعون الآخرين من الدعوة لدينهم بينما يسمحون لكم بذلك في أوروبا و تقولون أنه حقكم؟ ما هذا الانفصام؟
تعليق غير لائق
-11
10 - المهاجر مجرد رأى السبت 24 أكتوبر 2020 - 10:10
مادا لو تعامل معنا الغرب بنفس المنطق و منعوا كل مسلم على التبشير و الدعوة لاعتناق الإسلام.... اتمنى ان ارى أجوبة مقنعة
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