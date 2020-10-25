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أكاديمية كلميم تنتهي من ربط مؤسسات بالإنترنيت

أكاديمية كلميم تنتهي من ربط مؤسسات بالإنترنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 10:40

أشرف مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، على عملية توزيع عتاد معلوماتي على 127 مؤسسة تعليمية بالمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية، بهدف إتمام ربط جميع المؤسسات التعليمية بشبكة الإنترنيت. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مضامين الشراكة المبرمة بين الأكاديمية ومتعهد خدمة الاتصالات لتصل نسبة المؤسسات التعليمية المستفيدة من الربط بالشبكة العنكبوتية إلى 100 بالمائة.

ويندرج توزيع هذه التجهيزات المعلوماتية في سياق تنزيل مشاريع القانون الإطار 17-51، لاسيما المشروع الخاص بتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، والذي يهدف إلى تأمين المساواة في التعلم مدى الحياة، والانخراط الفاعل في مجتمع المعرفة، انسجاما مع أهداف الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.

وفي سياق متصل، تسعى الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية إلى إحداث موارد رقمية مكيفة وفق المنهاج الجديد، تغطي جميع المواد والأسلاك الدراسية، عبر اعتماد جملة من التدابير تهدف إلى إدماج ناجع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المقاربة المنهاجية منذ الشروع في تصور المناهج والبرامج والمواد.

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