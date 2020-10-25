24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حظر الألعاب الإلكترونية الخطيرة يدخل إلى البرلمان
- ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس
- تفويت المقاولات العمومية يضخ إيرادات بالمليارات في ميزانية الدولة
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة
- خطر يهدد ساكنة الرشيدية
عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)
مغاربة ينخرطون في مقاطعة البضائع الفرنسية دفاعا عن النبيّ ﷺ (4.20)
"المَلَكيّة والأسرة والأمن" .. أكثر المؤسسات منحا للثقة عند المغاربة (1.80)
- مغاربة ينخرطون في مقاطعة البضائع الفرنسية دفاعا عن النبيّ ﷺ - (220)
- "عصابات البوليساريو" تُخرب الطريق بين المغرب وموريتانيا بالكركرات - (109)
- أكادير ترسّم "اللوغو" الجديد .. ونشطاء يهددون باللجوء إلى القضاء - (64)
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة - (58)
- صور صادمة .. العثور على جثث 3 مغاربة في حاوية بالباراغواي - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أكاديمية كلميم تنتهي من ربط مؤسسات بالإنترنيت
أشرف مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، على عملية توزيع عتاد معلوماتي على 127 مؤسسة تعليمية بالمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية، بهدف إتمام ربط جميع المؤسسات التعليمية بشبكة الإنترنيت. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مضامين الشراكة المبرمة بين الأكاديمية ومتعهد خدمة الاتصالات لتصل نسبة المؤسسات التعليمية المستفيدة من الربط بالشبكة العنكبوتية إلى 100 بالمائة.
ويندرج توزيع هذه التجهيزات المعلوماتية في سياق تنزيل مشاريع القانون الإطار 17-51، لاسيما المشروع الخاص بتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، والذي يهدف إلى تأمين المساواة في التعلم مدى الحياة، والانخراط الفاعل في مجتمع المعرفة، انسجاما مع أهداف الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
وفي سياق متصل، تسعى الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية إلى إحداث موارد رقمية مكيفة وفق المنهاج الجديد، تغطي جميع المواد والأسلاك الدراسية، عبر اعتماد جملة من التدابير تهدف إلى إدماج ناجع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المقاربة المنهاجية منذ الشروع في تصور المناهج والبرامج والمواد.