معهد علوم الآثار يستعدّ لاستقبال الطلبة في الرباط

هسبريس من الرباط

يستعدّ المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث لاستقبال طلبته، ابتداء من يوم غد الاثنين، لمتابعة دراستهم، بعد فترة من التوقف بسبب جائحة "كورونا".

واتخذت إدارة المعهد مجموعة من الاحتياطات الوقائية لمواجهة الجائحة، معدّة ممرات خاصة بالولوج إلى المؤسسة، والتنقل بين مختلف أجنحتها، وأخرى خاصة بالمغادرة.

وعمّمت إدارة المعهد "ملصقات بشكل كاف في مختلف الفضاءات؛ لتذكير الجميع بضرورة احترام التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية والعمومية بخصوص محاربة هذه الجائحة".

كما وضع المعهد رهن إشارة الأساتذة، والطلبة، والطاقم الإداري، عددا من النقط المخصصة للتعقيم، وأخرى لغسل الأيدي، وأعاد النظر في عدد الطلبة المسموح به في كل قاعة للدرس، ضمانا للتباعد الجسدي الذي توصي به السلطات الصحية.