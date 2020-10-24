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انتشار الوباء يغلق المحالّ التجارية بسيدي سليمان

انتشار الوباء يغلق المحالّ التجارية بسيدي سليمان
فؤاد طباق من سيدي سليمان
السبت 24 أكتوبر 2020 - 16:25

قررت السلطات المحلية بسيدي سليمان اعتماد إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدينة، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بالمرض في صفوف المواطنين في الأيام الأخيرة، وتطبيق حجر صحي ابتداء من الأحد 25 أكتوبر الجاري على الساعة الرابعة عصرا، ولمدة 8 أيام.

وحسب مصدر من السلطة المحلية فإن هذه التدابير ستشمل وضع السدود ونقاط المراقبة الأمنية بجميع منافذ عمالة سيدي سليمان، واعتماد التنقل إليها من الدواوير المجاورة برخص استثنائية تحمل توقيع قائد القيادة المعنية؛ فيما التنقل منها إلى مدينة أخرى يستوجب رخصة استثنائية تحمل توقيع باشا المدينة.

وعلى صعيد ذي صلة، تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم والمحالّ التجارية والمهنية والخدماتية على الساعة الثامنة ليلا باستثناء شارعي محمد الخامس وحمان الفطواكي المعروف بشارع "شوفوني"، اللذين تقرر إنهاء الأنشطة بهما على الساعة الرابعة عصرا لمدة خمسة أيام الأولى، وعلى الساعة الثامنة مساء خلال الأيام الثلاثة الباقية.

وبالموازاة مع الإجراءات سالفة الذكر فقد قررت اللجنة المحلية لليقظة بسيدي سليمان إغلاق القاعات الرياضية وقاعات الألعاب والترفيه إلى أجل غير مسمى، مع استمرار منع العرض التلفزيوني للمقابلات الرياضية بالمقاهي والمطاعم وانعقاد الأسواق الأسبوعية.

وفي غياب بلاغ رسمي من عمالة الإقليم إلى حدود كتابة هذه السطور، تم إبلاغ ساكنة المدينة بهذه القرارات عبر مكبرات صوت جابت مختلف الشوارع والأحياء، تدعو الجميع إلى احترامها، مع وجوب التقيد بالاحتياطات الوقائية اللازمة التي أقرتها السلطات المغربية، من ارتداء للكمامات الوقائية وتباعد جسدي وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Youssef السبت 24 أكتوبر 2020 - 16:38
العبث هو هدا، امكن كورونا كتخرج غي في الليل، خليو الناس تخدم على راسها راه غادي تمرضونا ب هاد الإجراءات.
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