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كُتّاب وآراء
فيروس "كوفيد-19" يفتك بأستاذ جامعي في تطوان
فارق الحياة، السبت، الدكتور إدريس بوهليلة، الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه مقربون من الأكاديمي الراحل.
وكان الفقيد يشغل قيد حياته رئاسة شعبة التاريخ والحضارة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، وعانى من أعراض صحية وتدهورت أحواله خلال الأيام القليلة المنصرمة، خاصة بعد تأكيد إصابته بالفيروس التاجي.
وبوفاة الباحث إدريس بوهليلة، تكون جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان فقدت إطارها الثاني بسبب كوفيد 19 بعد الراحل محمد الرامي، الرئيس الأسبق للجامعة، الذي وافته المنية الشهر المنصرم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه