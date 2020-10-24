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الرئيسية | جهات | ‪فيروس "كوفيد-19" يفتك بأستاذ جامعي في تطوان‬

‪فيروس "كوفيد-19" يفتك بأستاذ جامعي في تطوان‬

‪فيروس "كوفيد-19" يفتك بأستاذ جامعي في تطوان‬
أيوب صدور من تطوان
السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:34

فارق الحياة، السبت، الدكتور إدريس بوهليلة، الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه مقربون من الأكاديمي الراحل.

وكان الفقيد يشغل قيد حياته رئاسة شعبة التاريخ والحضارة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، وعانى من أعراض صحية وتدهورت أحواله خلال الأيام القليلة المنصرمة، خاصة بعد تأكيد إصابته بالفيروس التاجي.

وبوفاة الباحث إدريس بوهليلة، تكون جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان فقدت إطارها الثاني بسبب كوفيد 19 بعد الراحل محمد الرامي، الرئيس الأسبق للجامعة، الذي وافته المنية الشهر المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بوعزة السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:45
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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2 - youssef السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:47
اللهم ارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة .
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3 - احمد السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:51
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين وارفع عنا هاذا الوباء الفتاك يا ارحم الراحمين
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9
4 - متقاعد بسيط السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:57
الله يرحمه و تعازينا الحارة لاسرته- مع بداية الدخول المدرسي و الجامعي بدأت المؤشرات في الارتفاع و تضرب الجائحة ليس فقط المستشفيات و المعامل و الضيعات و الجماعات بل اخدت في الانتقال الى الجامعات حيث الكثافة الطلابية و التكدس و الازدحام مع قلة او بساطة التدابير الوقائية و قلة الوعي و التراخي و التواكل و القدرية... ينبغي اتخاد التدابير لوقاية الاساتذة و الاداريين و الطلبة و تجنب التكدس و الانتقال الجماعي مع احترام الكمامات و التباعد الجسدي و المعقمات و الا فالمؤشرات سوف ترتفع لاسيما مع تغيير الفصول من الخريف الى الشتاء و هبوط درجات الحرارة و انتقال الفيروسات و كثرة الاصابات بالمرض لاسيما من المسنين و المرضى بالسكري و الربو و السمنة و القلب الخ
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6
5 - طالب السبت 24 أكتوبر 2020 - 19:10
من أعز أساتذتي. عايشته حتى دخوله إلى المستشفى. شهيد الواجب. كان رحمه الله يتفانى في عمله. شمر على ساعديه خلال فترة الإمتحانات الأخيرة بكلية آداب تطوان. وهناك كتب الله له ان يصاب بالفيروس. تتحمل ادارة الكلية جزء من المسؤولية في هذه الفاجعة. فلم تتخذ الادارة جميع الاحتياطات اللازمة بهذه المناسبة، ولم تكن جميع مستلزمات التصدي للوباء متوفرة بالمؤسسة من تباعد ومواد معقمة...وانما ترك الحابل على الغارب، فكان العزيز بوهليلة صيدا للفيروس.
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6 - ام زياد السبت 24 أكتوبر 2020 - 19:32
انا لله وانا اليه راجعون.فقدنا زميل محترم مؤرخ رزين متخصص في تاريخ المغرب والجزائر خلال القرن 19.له أعمال ستظل علما ينتفع به لطلبة التاريخ في الجامعة المغربية.الف رحمة ونور عليه.وتعازينا الحارة لأسرته ولزملائه في الكلية وفي الجمعية المغربية للبحث التاريخي.
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7 - احمد السبت 24 أكتوبر 2020 - 19:39
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وانا لله وانا اليه راجعون
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