تفاصيل الحالة الوبائية في جهة بني ملال خنيفرة

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 41 حالة بإقليم بني ملال، و36 حالة بإقليم خريبكة، و20 حالة بإقليم خنيفرة، و38 حالة بإقليم الفقيه بنصالح، و15 حالة بإقليم أزيلال؛ ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 9843 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وَفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء السبت، 151 حالة شفاء إضافية؛ منها 59 حالة بإقليم بني ملال، و22 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، وحالتان بإقليم خنيفرة، ثم 68 حالة بإقليم خريبكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 8226 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، سجلت الجهة 4 حالات جديدة؛ اثنتان بإقليم الفقيه بن صالح وواحدة بكل من إقليمي أزيلال وخنيفرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 203 وفيات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1414 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 111267 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أحصت، السبت، 4045 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 194461 حالة في المغرب.