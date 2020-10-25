مبادرة جمعوية تحسّس التلاميذ بخطورة "كوفيد-19"

حميد رزقي من بني ملال

كثفت جمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية بخنيفرة من حملاتها التوعوية التحسيسية للوقاية من جائحة "كوفيد -19"، داعية تلاميذ المؤسسات التعليمية إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة.

وتروم هذه الحملات، التي تُنظم بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي لخنيفرة والجماعات الترابية بالإقليم، إبراز أهمية تبني سلوك سليم لدى تلاميذ المؤسسات التعليمية للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والتحذير من التراخي وعدم احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة لتفادي تفشي الجائحة.

وتضمن برنامج هذه الحملات التحسيسية، التي استهدفت 40 مؤسسة تعليمية واستفاد منها 8529 تلميذا وتلميذة، قياس الحرارة عن بُعد وجداريات التعقيم والمُعقمات اليدوية، وتوزيع ملصقات ومناشير تحسيسية تتضمن نصائح وتوجيهات بخصوص السبل الكفيلة بالوقاية من الفيروس وتجنب الإصابة به.

كما شمل البرنامج تنظيم عروض حول الفيروس وزيارات تحسيسية للأقسام الدراسية، إلى جانب القيام بحملات طبية وتوعية في صفوف التلميذات والتلاميذ، من خلال عقد لقاءات تواصلية داخل الفصول الدراسية وتوزيع دعامات عليهم تعرف بالفيروس وأعراضه والإجراءات التي يتعين اعتمادها من أجل الوقاية منه.

وفي هذا الصدد، ذكر جواد والدعان، رئيس جمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية، أن الجمعية كثفت، بتنسيق مع عمالة إقليم خنيفرة، من عمليات التوعية والتحسيس بخطورة وباء كوفيد -19 وبضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة من أجل تجاوز هذه الأزمة التي تستلزم تعبئة جماعية وتضامنية.

وأوضح مسؤول عن قسم العمل الاجتماعي لعمالة إقليم خنيفرة أن "القسم انخرط في هذه العملية من خلال توفير مجموعة من أدوات التعقيم والتنظيف ومواد الوقاية من فيروس “كورونا” في إطار الجهود التي تبذلها السلطات على صعيد الإقليم، لاسيما في مجال النهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للساكنة، بهدف تنمية رأس المال البشري والعناية بصحة الأم والطفل".