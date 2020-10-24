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جهة الشرق تحصي 448 إصابة بكورونا و3 وفيات

جهة الشرق تحصي 448 إصابة بكورونا و3 وفيات
عبد الكريم هرواش من الناظور
السبت 24 أكتوبر 2020 - 22:15

سجّلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 9429 حالة.

وحسب المصدر ذاته فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد 308 حالات، يليها إقليم الناظور الذي سجل 52 حالة، وإقليم بركان الذي سجل 33 حالة؛ فيما سجل إقليم تاوريرت 20 حالة، وإقليم جرادة 18 حالة، وإقليم فكيك 17 حالة.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 5516 حالة بعد التأكد من شفاء 188 حالة من مرض "كوفيد-19" في كل من وجدة وجرسيف وفكيك والناظور وبركان.

وخلال المدة ذاتها، توفي 3 أشخاص بسبب الفيروس التاجي، اثنان منهم ببركان وواحد بتاوريرت، ليصبح مجموع الوفيات بجهة الشرق 191 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

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