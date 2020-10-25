العشرات يتبرعون بالدماء في "بني أحمد الغربية"

هسبريس من شفشاون

شارك 53 متطوعا في حملة للتبرّع بالدم نظمتها، السبت، جمعية الرحمة لرعاية الأم والطفل بالمركز الصحي لجماعة بني أحمد الغربية التّابعة لإقليم شفشاون.

وروعيت في هذه الحملة، التي نُظمت بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة وجماعة بني أحمد الغربية، كافة الإجراءات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس "كورونا المستجدّ"، كما عرفت حضور السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة.

وقالت نجيمة كعبال، رئيسة الجمعية المنظّمة، إن "الحملة ذات هدف اجتماعي وإنساني، ومن شأنها المساهمة في تعزيز بنك الدّم بالمركز الصحي التابع للجماعة نظرا لما لهذه المادة الحيوية من أهمية كبرى".

وأضافت المتحدّثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية ستسهر على تنظيم حملات مماثلة مستقبلا، مشيدة بـ"جهود كلّ المشاركين والمتدخلين في سبيل إنجاح هذه الحملة".