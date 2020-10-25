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تفاصيل الحالة الوبائية في جهة فاس مكناس

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة فاس مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 01:55

أحصت جهة فاس مكناس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 وفيات إضافية جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 381 وفاة.

وحسب ما أفادت به المديرية الجهوية للصحة فقد تم تسجيل حالتي وفاة بكل من فاس وتازة، ووفاة واحدة بكل من الحاجب وصفرو.

المديرية ذاتها أوضحت أن الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس التاجي بجهة فاس مكناس وصلت إلى 13259 حالة، بعد تسجيل 77 إصابة جديدة بالعدوى خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه تم رصد 17 حالة بكل من فاس وتازة، و14 بمكناس، و10 بصفرو، و8 بإفران، و4 بتاونات، و3 بالحاجب، إضافة إلى حالتين بكل من بولمان ومولاي يعقوب.

أما فيما يتعلق بحالات التعافي من وباء "كوفيد-19"، فقد انتقلت إلى 12366 حالة، عقب تماثل 68 شخصا للشفاء التام إبان الـ24 ساعة الماضية، بينما لا يزال يوجد رهن العلاج من الفيروس 512 مصابا.

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