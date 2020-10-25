ولاية الرباط تغلق القاعات الرياضية حتى إشعار آخر

هسبريس من الرباط

أعلنت السلطة المحلية بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة قرار إغلاق القاعات الرياضية حتى إشعار آخر، بسبب الارتفاع المهول لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقد أبلغت الولاية، عن طريق السلطات المحلية، أصحاب قاعات الرياضة بالتوقف عن استقبال الزبائن حتى إشعار آخر، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

ووفق آخر حصيلة وبائية، والتي صدرت يوم مساء السبت، ما زالت جهة الرباط تواصل تسجيل حالات كثيرة للإصابة بفيروس "كوفيد-19"، حيث تم تأكيد 470 حالة جديدة خلال 24 ساعة، ووفاة 9 أشخاص.

الحالات المؤكدة توزعت بين سلا بـ153 إصابة و3 وفيات، والقنيطرة بـ118 حالة إصابة مؤكدة وحالتي وفاة، والصخيرات-تمارة بـ87 حالة ووفاة واحدة، والرباط 68 حالة مؤكدة، وسيدي قاسم بـ19 حالة ووفاة واحدة، والخميسات بـ14 حالة وحالتي وفاة، وسيدي سليمان بـ11 حالة.

وقد عمدت السلطات الولائية إلى فرض عدد من التدابير بمختلف مدن الجهة، حيث حددت مواعيد إغلاق أسواق القرب والمحلات التجارية، مع غلق بعض الفضاءات العامة، والتشديد من المراقبة على ارتداء الكمامات الواقية بالأماكن العمومية.