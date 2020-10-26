هذه تفاصيل الحالة الوبائية في جهة فاس مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

بلغ عدد الوفيات بجهة فاس مكناس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المنصرم، 33 حالة، تصدرها إقليم تازة بـ11 وفاة، ما رفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة إلى 581 حالة، وذلك بمعدل فتك ناهز 2.8 في المائة.

وعلى مستوى الإصابات المؤكدة بالفيروس، عرف الأسبوع المنصرم تسجيل 578 حالة جديدة بجهة فاس مكناس، ارتفع معها إجمالي الإصابات بالوباء بعموم الجهة إلى 13259 حالة.

وتصدرت مدينة فاس الحصيلة الأسبوعية للإصابات بالفيروس بـ135 حالة، تلاها إقليم تازة بـ129 حالة، ثم مكناس بـ89 حالة، فيما سجل إقليم صفرو 64 حالة، وتاونات 54 حالة، وبولمان 51 حالة، والحاجب 29 حالة، وإفران 18 حالة، ومولاي يعقوب 5 حالات.

أما بالنسبة للحالات المتماثلة للشفاء من الفيروس، خلال الأسبوع المذكور، فقد أحصت جهة فاس مكناس، حسب المصدر ذاته، 460 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات التعافي بعموم الجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 12366 حالة شفاء.