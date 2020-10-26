24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس
- تهريب البشر يقلق حقوقيين في سبت أولاد النمة
- التوقف يثير استنكار فنانين وسط مطالب باستئناف الحياة الثقافية
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة
- "مغاربة العالم" يطالبون الحكومة بالسّماح لعائلاتٍ بمغادرة المملكة
أكاديمي إسباني: الأصولُ الأمازيغية لمواطني "جزُر الكناري" ثابتة (5.00)
غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب (5.00)
انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة (3.00)
الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" (3.00)
المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي (3.00)
- غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب - (131)
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة - (122)
- لأول مرة في تاريخه .. فريق نهضة بركان يُتوج بكأس الكونفدرالية - (107)
- المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي - (88)
- انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ثلاث وفيات جديدة بسبب جائحة "كورونا" بسبتة
أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية، والهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، الأحد، عن وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك مجموع ضحايا الوباء بالمدينة السليبة إلى 17 حالة منذ بداية الجائحة في مارس المنصرم.
وأوضح المصادر ذاتها أن ضحايا "كوفيد-19" الثلاث هم رجلان كانا يرقدان بقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي لسبتة، يبلغان من العمر 88 سنة و64 سنة، وامرأة من أصول مغربية، في منتصف عقدها السادس، كانت ترقد بغرفة العناية المركزة نظرا لوضعها الصحي الحرج بسبب معاناتها من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
وتبعا لآخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بسبتة، فإن إجمالي المصابين بالفيروس التاجي قد بلغ 1317 حالة، من ضمنها 913 متعافٍ، و17 وفاة، فيما تتابع 388 حالة نشطة البروتوكول العلاجي المعتمد، من بينها 353 حالة ضمن تدبير العزل الصحي، و35 حالة أخرى استدعت حالتها الصحية وضعها تحت المراقبة الطبية بالمستشفى.