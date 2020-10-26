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كُتّاب وآراء
جهة الشرق تسجل 270 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجلت جهة الشّرق، في ظرف 24 ساعة الأخيرة، 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالجهة إلى 9699 حالة.
وحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحّة، فقد سجلت عمالة وجدة-انجاد 125 حالة، وإقليم جرادة 44 حالة، وإقليم الناظور 35 حالة، فيما سجل إقليم تاوريرت 30 حالة، وإقليم جرسيف 18 حالة، وإقليم بركان 17 حالة، وإقليم فكيك حالة واحدة.
ووفق المصدر ذاته، فقد تعافى ما مجموعه 118 حالة من "كوفيد-19"، منها 107 حالات في وجدة و10 حالات في بركان وحالة واحدة في الدريوش، لترتفع بذلك حصيلة المتعافين بالجهة إلى 5638 حالة.
وخلال المدة ذاتها، توفيت 7 حالات بسبب الفيروس التاجي، منها 5 حالات بإقليم جرسيف وحالتان بإقليم بركان، ليصبح مجموع الوفيات منذ بداية تفشي الوباء بجهة الشرق 198 حالة.